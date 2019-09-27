حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 27 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدى قالت:



مهنيًا: تحقق رغباتك الكبيرة هذا اليوم أو تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد من أعلى المستويات.



عاطفيًا: يجب أن تأخذ في الحسبان أن طلبات الشريك يجب أن تنفذ حتى لو كانت تعجيزية، فأنت وعدته أنك لن تتوانى يومًا عن تلبية كل ما يسأله منك.



صحيًا: قاوم كل المحاولات التي يلجأ إليها بعضهم بغية تعريضك لأخطار صحية وإبعادك من أمامهم.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.