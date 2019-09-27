حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 27 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون حاسمًا، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح.



عاطفيًا: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جدًا، وتخطط جيدًا وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب.



صحيًا: خذ قسطًا من الراحة والنوم الأمور الصحية المتردية لم تعد تحتمل، من الضروري أن تستعيد نشاطك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.