حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 27 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تتمتع بروح رياضية تؤهلك لممارسة دور بنّاء في محيطك، وباستطاعتك الحصول على تأييد شعبي وإحراز انتصار مميز.



عاطفيًا: الحياة لا تقف على فقدان الأشخاص مطلقًا مهما تكن درجة حبنا لهم، فكن أكثر تفاؤلًا ولا تستسلم للحزن بل تفاءل بالخير دائمًا، وسيفاجئك القدر بشريك حياة يليق بك.



صحيًا: اهتم بصحتك على نحو أكبر، فانشغالك الدائم قد يسبب لك عبئًا بالغًا يودي بك إلى إنهاك جسدك وإرهاقك نفسيًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.