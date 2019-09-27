حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 27 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: ترافقك ظروف مناسبة وتفرح لانفراج مسألة عالقة، ما يجعلك تعبّر عن نفسك بمهارة لافتة، وتتاح لك فرص كثيرة للتحليق والتألّق.



عاطفيًا: حاول أن تبقي باب الحوار مفتوحًا، لأنّ الجو سيكون ملائمًا فعلًا للنقاش والاستفسار، وسيكون ايجابيًا ويساهم في تعزيز الأسس، فلا تتحفّظ ولا تسكت على مضض.



صحيًا: التشنجات العضلية التي تصيبك بين الحين والآخر قد يكون سببها الإكثار من التمارين الرياضية الصعبة على من هم في سنك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.