حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 27 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: انفراجات كبيرة على الصعيد المهني لذلك تفرح لانسجام الأجواء وتناغمها مع تطلعاتك.



عاطفيًا: التحديات تبدو كثيرة ويمكن أن تثير بعض الحساسيات والمشاكل القديمة، أحذرك من بعض الحوادث التافهة.



صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي ومفيد، وتحتاج إلى وقت من الراحة والاستجمام، لتستطيع العودة إلى العمل بنشاط وجد.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.