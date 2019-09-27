حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 27 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تدعمك الأحداث الخارجية فتوظفها من دون تردّد، ليتضاعف النجاح تحت هذه التأثيرات المميزة وتظهر قدراتك جلية، فتتاح لك الفرص لتوظيف مواهبك.



عاطفيًا: تخفي علاقة أو تحافظ على سرية قرار أو تحاول إبعاد بعض الحقائق عن عيون الناس، شيء ما يتغير في تصرفاتك وأسلوبك.



صحيًا: صحيًا: حالتك الصحية جيدة وتتغلب على الصعاب التي واجهتك في اتباع نظام غدائي صحي، ولديك اليوم فرصة كبيرة لممارسة التمارين الرياضية مجددًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.