حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 27 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:





مهنيًا: التزم المواعيد ولا تتأخر عن عملك، تكون مرهف الحس وتشكو الإرهاق الشديد، وتواجه بعض التحديات أو الانقلابات في العمل.



عاطفيًا: تثار مشاكل بشأن أحد أفراد العائلة، يوم دقيق ومحرج، لا تجازف، وتحتاج الى الكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية.



صحيًا: عليك وضع صحتك في المقدمة والحفاظ على ممارسة التدريبات الرياضية التي تقوم بها لاكتساب المزيد من الرشاقة واللياقة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.