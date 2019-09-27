الجمعة 27 سبتمبر 2019 الموافق 28 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 27 سبتمبر 2019

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.


الحمل
مهنيًا: التزم المواعيد ولا تتأخر عن عملك، تكون مرهف الحس وتشكو الإرهاق الشديد، وتواجه بعض التحديات أو الانقلابات في العمل.
عاطفيًا: تثار مشاكل بشأن أحد أفراد العائلة، يوم دقيق ومحرج، لا تجازف، وتحتاج الى الكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية.
صحيًا: عليك وضع صحتك في المقدمة والحفاظ على ممارسة التدريبات الرياضية التي تقوم بها لاكتساب المزيد من الرشاقة واللياقة.

الثور
مهنيًا: تدعمك الأحداث الخارجية فتوظفها من دون تردّد، ليتضاعف النجاح تحت هذه التأثيرات المميزة وتظهر قدراتك جلية، فتتاح لك الفرص لتوظيف مواهبك.
عاطفيًا: تخفي علاقة أو تحافظ على سرية قرار أو تحاول إبعاد بعض الحقائق عن عيون الناس، شيء ما يتغير في تصرفاتك وأسلوبك.
صحيًا: صحيًا: حالتك الصحية جيدة وتتغلب على الصعاب التي واجهتك في اتباع نظام غدائي صحي، ولديك اليوم فرصة كبيرة لممارسة التمارين الرياضية مجددًا.

الجوزاء
مهنيًا: تتلقى عرضًا لعمل إضافي وتتوصل الى تسوية مالية أو تعرف أفراحًا في العمل كما في الحياة الاجتماعية.
عاطفيًا: يسجل هذا اليوم المزيد من الانفراجات وأيضًا المفاجآت السارّة، وتكشف لك النجوم أسرارًا مرحة يطمئن لها القلب وترتاح لها الأعصاب.
صحيًا: حاول أن تنظر إلى حياتك الصحية بصورة أكثر عمقًا واهتمامًا فأنت من الأشخاص الذين يهملون كثيرًا في حياتهم، ما يجعلهم في وضع صحي سيّئ.

السرطان
مهنيًا: تزداد ثقة المسؤولين بطاقاتك فتكون مرشحًا لتسلم مهمّة تحسد عليها، اثبت جدارتك ولا تخيب الآمال المعقودة عليك.
عاطفيًا: يدعوك هذا اليوم إلى مراجعة الذات والتروي وعدم خوض مغامرات عاطفية جديدة، فهي يمكن أن تتعرقل وتتعثر.
صحيًا: تكون بحالة ممتازة جسديًا وفكريًا، ومليئًا بالنشاط والحيوية وبطاقة كبيرة للقيام بعدّة نشاطات في الوقت نفسه.

الأسد
مهنيًا: انفراجات كبيرة على الصعيد المهني لذلك تفرح لانسجام الأجواء وتناغمها مع تطلعاتك.
عاطفيًا: التحديات تبدو كثيرة ويمكن أن تثير بعض الحساسيات والمشاكل القديمة، احذرك من بعض الحوادث التافهة.
صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي ومفيد، وتحتاج إلى وقت من الراحة والاستجمام، لتستطيع العودة إلى العمل بنشاط وجد.

العذراء
مهنيًا: ترافقك ظروف مناسبة وتفرح لانفراج مسألة عالقة، ما يجعلك تعبّر عن نفسك بمهارة لافتة، وتتاح لك فرص كثيرة للتحليق والتألّق.
عاطفيًا: حاول أن تبقي باب الحوار مفتوحًا، لأنّ الجو سيكون ملائمًا فعلًا للنقاش والاستفسار، وسيكون ايجابيًا ويساهم في تعزيز الأسس، فلا تتحفّظ ولا تسكت على مضض.
صحيًا: التشنجات العضلية التي تصيبك بين الحين والآخر قد يكون سببها الإكثار من التمارين الرياضية الصعبة على من هم في سنك.

الميزان
مهنيًا: تتمتع بروح رياضية تؤهلك لممارسة دور بنّاء في محيطك، وباستطاعتك الحصول على تأييد شعبي وإحراز انتصار مميز.
عاطفيًا: الحياة لا تقف على فقدان الأشخاص مطلقًا مهما تكن درجة حبنا لهم، فكن أكثر تفاؤلًا ولا تستسلم للحزن بل تفاءل بالخير دائمًا، وسيفاجئك القدر بشريك حياة يليق بك.
صحيًا: اهتم بصحتك على نحو أكبر، فانشغالك الدائم قد يسبب لك عبئًا بالغًا يودي بك إلى إنهاك جسدك وإرهاقك نفسيًا.

العقرب
مهنيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون حاسمًا، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح.
عاطفيًا: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جدًا، وتخطط جيدًا وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب.
صحيًا: خذ قسطًا من الراحة والنوم الأمور الصحية المتردية لم تعد تحتمل، من الضروري أن تستعيد نشاطك.

القوس
مهنيًا: الحل الوسط هو الأفضل في التعاطي المهني، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقًا.
عاطفيًا: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل أو تحضّر لمشروع ارتباط سرّي ترى أنه الأفضل لك عاطفيًا.
صحيًا: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضرّ.

الجدي
مهنيًا: تحقق رغباتك الكبيرة هذا اليوم أو تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد من أعلى المستويات.
عاطفيًا: يجب أن تأخذ في الحسبان أن طلبات الشريك يجب أن تنفذ حتى لو كانت تعجيزية، فأنت وعدته أنك لن تتوانى يومًا عن تلبية كل ما يسأله منك.
صحيًا: قاوم كل المحاولات التي يلجأ إليها بعضهم بغية تعريضك لأخطار صحية وإبعادك من أمامهم.

الدلو
مهنيًا: أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.
عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يذكرك بأحداث سعيدة مرت في حياتك وتعتبره مصدر تفاؤل لك.
صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش، بل ترغب في القيام بكل ما يعود على وضعك الصحي بالخير.

الحوت
مهنيًا: تحرّك بسرعة حالما تتأكد من المعطيات وتريث قليلًا في الأيام القليلة المقبلة، بإمكانك أن تتقدّم على خصمك إذا شئت.
عاطفيًا: قلق الشريك سببه أنت وتصرفاتك غير اللائقة معه منذ مدة، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه.
صحيًا: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئًا غير مريح ينتابك، ابحث جيدًا عن الأسباب قد يكون ذلك العمل أو العلاقة بالشريك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة تنفى فرض غرامات حال تعطل "النظام الإلكترونى" لتحصيل المدفوعات

منذ حوالي 17 ساعة

القصة الكاملة لربط مهندس ومحاسب في شجرة بالإسماعيلية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الرقصة الأخيرة.. كيف تخطط «الإرهابية» للتحرك الآن؟

منذ حوالي 14 ساعة

وصلة رقص لـ حلا شيحة في كواليس مهرجان الجونة (فيديو)

ads

الصور

image description

فيديو.. مسن يخترع ماكينة تشكيل حديد لذوي الاحتياجات الخاصة

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لربط مهندس ومحاسب في شجرة بالإسماعيلية (فيديو)

الرقصة الأخيرة.. كيف تخطط «الإرهابية» للتحرك الآن؟

أحزاب الحركة المدنية تنفذ خطة أيمن نور لدعم ألاعيب الجماعة

الرئيس السيسى: لن يتم بناء سد النهضة على حساب الإضرار بحصة مصر

أيام زمان

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي

الصحة

سنة أولى منشطات.. أطباء يؤكدون: "وهم"

زيت السمك يظهر نتائج واعدة في الوقاية من النوبات القلبية

تسبب تشوهات.. دراسة تحذر من أكياس الشاي "البلاستيكية"

ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في السودان إلى 183 مريضًا

الرئيس نيوز

مصر ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

الشوباشي: كان مخططا لمصر أن تنقسم إلى ولايات في ظل حكم الإخوان

مصطفى بكري: غدا سنقول نعم للسيسي القائد الوطني الذي أنقذ مصر من حكم الإخوان

النائب العام: التحقيق مع متظاهري "الجمعة الماضية" يتم بحضور محاميهم

منوعات

ابتكار حرير مصنوع من شبكة العنكبوت

كوريا الجنوبية تنتج أول طائرة مقاتلة محلية عام 2021

2.7 مليون جنيه.. قيمة سمكة تونة تم اصطيادها في أيرلندا

راكبة تفتح باب الطوارئ في طائرة صينية لشعورها بالاختناق

كشكول

"الكردى وقنصوة" يشهدان احتفال هندسة الإسكندرية بتخريج الدفعة 73

زراعة الإسكندرية تنظم ندوة عن "واقع ومستقبل التصنيع الغذائي"

ابتكار جديد.. تصنيع خشب مقاوم للحريق من المخلفات البلاستيكية بهندسة طنطا

ننشر الأوراق المطلوبة للتجديد لوظيفة مدير مدرسة ثانوي

إسلام سياسي

خبير أمني يحذر من المشاركة في تظاهرات المؤيدة والمعارضة للدولة

عاصم عبد الماجد يجدد حربه على حزب النور وشبابه

داعية سلفي يوجه رسالة نارية للأزهر للرد على الإخوان

"الإرهابية" ترفض إصدار أي بيانات بشأن التظاهرات للتأكد من فشلها


زيت وسكر

29% صادرات مصر لأكبر الأسواق العالمية

اكتشاف مفتاح قتل فيروس “الإيدز”

تفاصيل أزمة غرق بعض الأراضى الزراعية بالفيوم

هل تم وقف تظلمات بطاقات الدعم التموينى؟.. تعرف على الإجابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم صارت الخيانة وجهة نظر!
مدحت بشاى
«متحدون».. سراج على المنارة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد عبده.. أول مُفتٍ مستقل لمصر
جمال طه
استهداف «أرامكو» والتوافق الإيرانى الأمريكى
المزيد

الثقافة

فنيات الجلد الطبيعى وورشة للخط العربى بمكتبة مصر الجديدة

الليلة.. حفل فرقة جوهرة الشرق بمكتبة الإسكندرية

فئران تأكل الحديد بضيافة المنتدى الثقافى للأصالة والمعاصرة

الليلة.. حفل لعازفة الهارب ياسمين الحربى بدار الأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك