حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 27 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.





الحمل

مهنيًا: التزم المواعيد ولا تتأخر عن عملك، تكون مرهف الحس وتشكو الإرهاق الشديد، وتواجه بعض التحديات أو الانقلابات في العمل.

عاطفيًا: تثار مشاكل بشأن أحد أفراد العائلة، يوم دقيق ومحرج، لا تجازف، وتحتاج الى الكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية.

صحيًا: عليك وضع صحتك في المقدمة والحفاظ على ممارسة التدريبات الرياضية التي تقوم بها لاكتساب المزيد من الرشاقة واللياقة.



الثور

مهنيًا: تدعمك الأحداث الخارجية فتوظفها من دون تردّد، ليتضاعف النجاح تحت هذه التأثيرات المميزة وتظهر قدراتك جلية، فتتاح لك الفرص لتوظيف مواهبك.

عاطفيًا: تخفي علاقة أو تحافظ على سرية قرار أو تحاول إبعاد بعض الحقائق عن عيون الناس، شيء ما يتغير في تصرفاتك وأسلوبك.

صحيًا: صحيًا: حالتك الصحية جيدة وتتغلب على الصعاب التي واجهتك في اتباع نظام غدائي صحي، ولديك اليوم فرصة كبيرة لممارسة التمارين الرياضية مجددًا.



الجوزاء

مهنيًا: تتلقى عرضًا لعمل إضافي وتتوصل الى تسوية مالية أو تعرف أفراحًا في العمل كما في الحياة الاجتماعية.

عاطفيًا: يسجل هذا اليوم المزيد من الانفراجات وأيضًا المفاجآت السارّة، وتكشف لك النجوم أسرارًا مرحة يطمئن لها القلب وترتاح لها الأعصاب.

صحيًا: حاول أن تنظر إلى حياتك الصحية بصورة أكثر عمقًا واهتمامًا فأنت من الأشخاص الذين يهملون كثيرًا في حياتهم، ما يجعلهم في وضع صحي سيّئ.



السرطان

مهنيًا: تزداد ثقة المسؤولين بطاقاتك فتكون مرشحًا لتسلم مهمّة تحسد عليها، اثبت جدارتك ولا تخيب الآمال المعقودة عليك.

عاطفيًا: يدعوك هذا اليوم إلى مراجعة الذات والتروي وعدم خوض مغامرات عاطفية جديدة، فهي يمكن أن تتعرقل وتتعثر.

صحيًا: تكون بحالة ممتازة جسديًا وفكريًا، ومليئًا بالنشاط والحيوية وبطاقة كبيرة للقيام بعدّة نشاطات في الوقت نفسه.



الأسد

مهنيًا: انفراجات كبيرة على الصعيد المهني لذلك تفرح لانسجام الأجواء وتناغمها مع تطلعاتك.

عاطفيًا: التحديات تبدو كثيرة ويمكن أن تثير بعض الحساسيات والمشاكل القديمة، احذرك من بعض الحوادث التافهة.

صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي ومفيد، وتحتاج إلى وقت من الراحة والاستجمام، لتستطيع العودة إلى العمل بنشاط وجد.



العذراء

مهنيًا: ترافقك ظروف مناسبة وتفرح لانفراج مسألة عالقة، ما يجعلك تعبّر عن نفسك بمهارة لافتة، وتتاح لك فرص كثيرة للتحليق والتألّق.

عاطفيًا: حاول أن تبقي باب الحوار مفتوحًا، لأنّ الجو سيكون ملائمًا فعلًا للنقاش والاستفسار، وسيكون ايجابيًا ويساهم في تعزيز الأسس، فلا تتحفّظ ولا تسكت على مضض.

صحيًا: التشنجات العضلية التي تصيبك بين الحين والآخر قد يكون سببها الإكثار من التمارين الرياضية الصعبة على من هم في سنك.



الميزان

مهنيًا: تتمتع بروح رياضية تؤهلك لممارسة دور بنّاء في محيطك، وباستطاعتك الحصول على تأييد شعبي وإحراز انتصار مميز.

عاطفيًا: الحياة لا تقف على فقدان الأشخاص مطلقًا مهما تكن درجة حبنا لهم، فكن أكثر تفاؤلًا ولا تستسلم للحزن بل تفاءل بالخير دائمًا، وسيفاجئك القدر بشريك حياة يليق بك.

صحيًا: اهتم بصحتك على نحو أكبر، فانشغالك الدائم قد يسبب لك عبئًا بالغًا يودي بك إلى إنهاك جسدك وإرهاقك نفسيًا.



العقرب

مهنيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون حاسمًا، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح.

عاطفيًا: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جدًا، وتخطط جيدًا وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب.

صحيًا: خذ قسطًا من الراحة والنوم الأمور الصحية المتردية لم تعد تحتمل، من الضروري أن تستعيد نشاطك.



القوس

مهنيًا: الحل الوسط هو الأفضل في التعاطي المهني، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقًا.

عاطفيًا: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل أو تحضّر لمشروع ارتباط سرّي ترى أنه الأفضل لك عاطفيًا.

صحيًا: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضرّ.



الجدي

مهنيًا: تحقق رغباتك الكبيرة هذا اليوم أو تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد من أعلى المستويات.

عاطفيًا: يجب أن تأخذ في الحسبان أن طلبات الشريك يجب أن تنفذ حتى لو كانت تعجيزية، فأنت وعدته أنك لن تتوانى يومًا عن تلبية كل ما يسأله منك.

صحيًا: قاوم كل المحاولات التي يلجأ إليها بعضهم بغية تعريضك لأخطار صحية وإبعادك من أمامهم.



الدلو

مهنيًا: أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.

عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يذكرك بأحداث سعيدة مرت في حياتك وتعتبره مصدر تفاؤل لك.

صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش، بل ترغب في القيام بكل ما يعود على وضعك الصحي بالخير.



الحوت

مهنيًا: تحرّك بسرعة حالما تتأكد من المعطيات وتريث قليلًا في الأيام القليلة المقبلة، بإمكانك أن تتقدّم على خصمك إذا شئت.

عاطفيًا: قلق الشريك سببه أنت وتصرفاتك غير اللائقة معه منذ مدة، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه.

صحيًا: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئًا غير مريح ينتابك، ابحث جيدًا عن الأسباب قد يكون ذلك العمل أو العلاقة بالشريك.