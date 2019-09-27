اليوم.. آلاف العاملين بالبترول ينظمون مسيرة لدعم مصر بمدينة نصر

يحتشد اليوم الجمعة آلاف العاملين من قطاع البترول بمختلف الشركات بمدينة نصر ومحافظات الجمهورية لدعم القيادة السياسية والقوات المسلحة، وذلك بدعوة من النقابة العامة للعاملين بالبترول "منظمة عمالية غير حكومية" برئاسة محمد جبران.



وجاءت دعوة النقابة العامة للعاملين بالبترول بناءً على رغبة آلاف الموظفين الذين طالبوا بضرورة النزول لدعم الدولة واستقرارها، ودحض دعوات الإخوان لهدم الدولة المصرية ومحاربة الجيش وتخوين أجهزة الدولة.



ويشارك فى الحشد الوطنى نحو أكثر من 50 ألف عامل من شركات البترول العاملة بالقاهرة وأكثر من 7 شركات بالإسكندرية وكذلك بالسويس وأسيوط ومحافظات الصعيد.



كما سيتم عقد ندوة تعريفية بالمنصة بمدينة نصر بعنوان "فى حب مصر" لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشركة.