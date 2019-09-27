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عالم

السعودية.. إصدار تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطنى 49 دولة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:30 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، الجمعة، أنه سيتم إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى.

وستكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القيمة الإجمالية 440 ريالاً، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.


وسيتم السماح لمواطني 49 دولة بالدخول إلى السعودية بدون تأشيرة مسبقة، والدول هي: 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص.

وكذلك سيسمح لمواطني 7 دول من آسيا بالدخول بدون تأشيرة مسبقة، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أميركا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزلندا.

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