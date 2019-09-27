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عالم

شكرى يُرحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية حول سوريا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:50 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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شارك وزير الخارجية سامح شكري، الأمس الخميس، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل تسوية الأزمة وإنهاء الصراع هناك، على هامش⁩ أعمال الدورة الـ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري تناول في كلمته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، معربًا عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخرًا، ومشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وأضاف حافظ أن، كلمة وزير الخارجية تضمنت التشديد على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا، وعدم التهاون في التعامل مع مخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدها وخاصةً في إدلب، بما يجنب سوريا والمنطقة تبعات استشراء ذلك الخطر الآثم.

وفي نهاية كلمته، أكد الوزير شكري على التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، بالتوازي مع محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يُحقق هدف استعادة الاستقرار في سوريا، ويُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.

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