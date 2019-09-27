شكرى يلتقى نظيره الهولندى على هامش العامة للأمم المتحدة

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، عقد اليوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، لقاءً ثنائيًا مع "ستيف بلوك" وزير الخارجية الهولندي، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وذكر حافظ أن، الوزير شكري أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا والتي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مؤكدًا حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، ومنوهًا بضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.



وفي هذا السياق، أكد شكري على تطلع مصر لتطوير التعاون مع هولندا في المجالات الاقتصادية المختلفة، مشيدًا بأداء الشركات الهولندية العاملة في مصر، ومنوهًا بأهمية استفادة الجانب الهولندي من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في السوق المصرية، وخاصةً على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذه، فضلًا عن المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية.



واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين تطرقا إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلًا عن آخر تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي، حيث أعرب الوزير شكري عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات، مؤكدًا على أهمية التوصُل إلى حل عادل يحفظ مصالح كافة الأطراف ويحد من حجم الأضرار.