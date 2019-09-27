حبس مسن هتك عرض طفل فى حلوان

تجرى أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات مكثفة في واقعة اتهام مسن بهتك عرض طفل بحلوان.



تلقى اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان بإبلاغ "شريف. ر" عامل، مفاده تعرض نجله "سعيد 11 سنة"، ومقيم بدائرة القسم، لهتك عرضه على يد جارهم المسن "حسين. م"، 51 سنة، ومقيم بالمساكن الاقتصادية، حيث قام المتهم باستدراجه واحتجازه لمدة 3 أيام، والاعتداء عليه جنسيًا.



انتقل النقيب محمود سعداوي معاون المباحث الى مسرح الواقعة وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة.