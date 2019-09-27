النيابة تصرح بدفن جثة عامل دهسه قطار بضائع فى العياط

صرحت نيابة العياط بدفن جثة عامل لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بضائع أثناء عبوره السكة الحديد.



تلقى مركز شرطة العياط بلاغًا من الأهالي بمصرع شاب على خط السكة الحديد بعد صدم قطار له، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا، أن الجثة لشاب يدعى "أحمد. ف" 34 سنة عامل مقيم قرية كفر عمار.



وأضافت التحريات أنه، لقي مصرعه عند عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي فصدمه قطار بضائع، واستمع ضباط المباحث لأقوال عدد من الأهالي وشهود العيان والذين أكدوا أن المتوفي أثناء عبوره شريط السكة الحديد شاهد عددًا من أطفال المدارس يعبرون القضبان في لحظة قدوم القطار فأسرع لإنقاذهم وفور إبعادهم اصطدم القطار به ما أدى إلى مصرعه في الحال.



وأكد شقيق المتوفي ما أسفرت عنه التحريات وأن شقيقه لقي مصرعه أثناء عبور السكة الحديد ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.