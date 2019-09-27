فيديو.. عمرو سعد يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل

كشف الفنان عمرو سعد حقيقة التصريحات المثيرة للجدل التي وردت في أحد حواراته الصحفية، بأنه سيعتزل عند بلوغه سن الخمسين.



وقال "سعد" خلال لقائه ببرنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، إن تصريحاته لم يتم ذكرها بدقة في الحوار، مؤكدًا أن ما قاله وقتها هو أنه يرغب في اعتزال التمثيل مبكرًا، لأن هذه المهنة مرهقة جدًا بالنسبة له، على المستوى النفسي والبدني.



وتابع: "ده مش معناه إني لو بطلت تمثيل هسيب الشغلانة لا أنا بحب الصناعة وهشتغل حواليها لأني بعشقها.. لذلك ده مش قرار ده طموح يارب أقدر أعمله.. أنا من الناس اللي احتمال تعتزل بدري".



يُذكر أن الموسيقار هشام خرما، يحل ضيفًا على الحلقة الجديدة من برنامج "عين"، ليتحدث عن آخر ألبوماته وعن الديو الجديد مع نجمة عالمية، وكذلك طريقة اختيار موسيقاه.