بالصور.. حفل تامر حسنى داخل جامعة مصر الدولية

أحيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجامعات داخل جامعة مصر الدولية "MIU"، بحضور غير مسبوق من الألاف من الطلاب من مختلف المراحل.



وافتتح تامر حسني الحفل بأغنية "عيش بشوقك " بعدها وجه التحية لطلاب جامعة" MIU"، وعلق مازحا على لوك شعره الجديد وسط آجواء من البهجة والدعاية.



وقدم "تامر" عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "ريح بالك"، "تليفوني رن"، "كفياك أعذار"، "ناسيني ليه"، "مايحرمنيش منك"، "بطلة العالم في النكد"، "لوكنت نسيت"، وغيرها ممن تخللها دويتوهات بمشاركة بعض المواهب من طلاب الجامعة منها "كفاياك أعذار" التي قدمها أحد الطلاب ونالت استحسان زملائه وشكره "تامر" على إحساسه.



وحرص "تامر" علة أن يختتم الحفل بأغنية "أنا مصري" وطالب الجمهور أن يردد معه "يارب احفظ مصر".



وأثنى تامر حسني على تنظيم الحفل ووجه الشكر لمنظمه المنتج وليد منصور، الذي نفذه بمواصفات لايف عالمية.



ويعد الحفل هو الثاني لوليد منصور وتامر حسني خلال أسبوع بعد حفل استاد القاهر،ة ومن المقرر أن يتعاونا معا في حفل جامعة الإسكندرية يوم ١ أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى حفل أخر في نوفمبر المقبل، والذي يعتبره "منصور" مفاجأة ورفض الإفصاح عن تفاصيله.



كما وجه "تامر" تحية خاصة لصديقه الفنان أحمد عصام لما قام به من "fire works" عالمي واعتبره أول من أدخل هذا الاستعراض بمصر، بالإضافة إلى شكره لمسرح أحمد حمامصي وصلاح الشرقاوي وإضاءة طارق صبري وديكور كريم راشد وطارق زين والتأمين الداخلي فتحي تاج والجهود الضخمة لرجال الداخلية في التأمين الخارجي.



كما شهد الحفل تكريم تامر حسني كأفضل مطرب من قبل إدارة الجامعة وقدمها له محمود حنفي وأحمد مدحت.