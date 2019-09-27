فنيات الجلد الطبيعى وورشة للخط العربى بمكتبة مصر الجديدة

تنطلق في الخامسة من بعد عصر اليوم٬ بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس٬ دورة جديدة فى تعليم تقنيات وفنيات الجلد الطبيعى. تتناول الورشة التعريف بخامة الجلود وأنواعها المختلفة وشرح للتصميمات، وطرق رفع مقاسات وعمل البترونات الخاصة بالمنتجات، توظيفات المجسمات والعلاقات (شنط جلدية، معلقات، أحزمة، محافظ)، وأخيرًا طرق تقفيل وتركيب الإكسسوارات والحصول على منتج نهائي.



يليها في السادسة ورشة لتعليم الخط العربي٬ وتتضمن الورشة إعطاء نُبذة عن تاريخ الكتابة وتطوّرها، والتعريف بالخط العربي وأنواع الخطوط المختلفة، مع عرض نماذج لها، وكيفية استخدام قلم الخط العربي في الكتابة، وأسس اختراع خط حر خاص بالخطاط. هذا وتأتى الورشة في إطار الاهتمام بتراث العربية وفنها الأول الخط العربى.