الليلة.. حفل فرقة جوهرة الشرق بمكتبة الإسكندرية

تشهد قاعة الموتمرات الكبري٬ التابعة لمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل للموسيقى العربية٬ والذي تحييه فرقة "جوهرة الشرق" بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين.



هذا ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني الموسيقى العربية منها: يا مسافر وحدك٬ في يوم وليلة٬ متصبرنيش٬ بلاش تبوسني في عينيا٬ يا بهجة الروح، أنت المدلل، صحت وجدا٬ أما براوة٬ يا حبيبتي يا مصر٬ تملي في قلبي٬ مش كفاية٬ سحب رمشه٬ حلو وكداب٬ دقوا الشماسي٬ النهر الخالد٬ أنا الشعب٬ ابنك يقولك يا بطل٬ وقف الخلق٬ فيها حاجة حلوة٬ عاش اللي قال٬ أحلف بسماها وبترابها٬ وغيرها. أداء: رضوي سعيد٬ أحمد عصام٬ رحاب سعد٬ أحمد محسن٬ وياسر سليمان.

