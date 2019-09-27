مصادر: لا صحة لمنع المواطنين من النزول فى حملات تأييد للقيادة السياسية

أفادت مصادر خاصة، بأنه لا صحة لما ورد عبر مواقع وصفحات مغرضة ومعادية لمصر، تفيد بأن الجهات الأمنية منعت العمال والأحزاب السياسية وجموع المصريين من النزول للشارع، في حملات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.



وأكدت المصادر أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الواتس آب المعادية، من أن الجهات الأمنية منعت المواطنين من النزول في حملات لتأييد القيادة السياسية، ما هي إلا شائعات مغرضة، هدفها إسقاط الدولة المصرية.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا دعوات لجموع المصريين الشرفاء للنزول للشارع، خاصة بميدان هشام بركات وشارع النصر، أمام النصب التذكاري، الساعة الرابعة مساءً، تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة، ضد الحملات الممنهجة التي تشنها الجماعات الإرهابية خارج مصر.



وقال رواد مواقع التواصل إن ما يتم تداوله عبر المواقع المعادية لمصر، ما هي إلا شائعات يتم شنها من الخارج لإسقاط وإضعاف الدولة المصرية، ونزولهم اليوم بميدان هشام بركات، ما هو إلا رد على تلك الشائعات المغرضة، حاملين الشعارات التي توضح تأييد المصريين للقيادة السياسية.