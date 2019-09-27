فئران تأكل الحديد بضيافة المنتدى الثقافى للأصالة والمعاصرة

تعقد في الخامسة والنصف٬ من مساء اليوم الجمعة٬ بالمنتدى الثقافي للأصالة والمعاصرة٬ أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتاب "فئران تأكل الحديد" من تأليف نهى يسري عبد الغني.



وعن الكتاب يقول الناقد والكاتب "سيد جمعة": "للكاتبة إصداران سابقان في عالم القصة القصيرة، لكنها فجأة تقفز دون أن تغادر اهتمامها الأول والرئيسي وهو زرع القيم والأخلاق لدى الناشئة بالدرجة الأولى من خلال عنوان طريف "الفئران تأكل الحديد".



ويضم الكتاب عددًا من المسرحيات القصيرة، وهو العمل الأدبي الثالث للكاتبة بعد رواية ''بندورا''، وكتاب ''العفاريت لن تحكم المدينة'' الذي يحوي عددًا كبيرًا من القصص القصيرة ويعتبر متوالية سردية، تعزف على وتر التراث العربي القديم.



ومما جاء في الكتاب نقرأ: أنا الأرنب..أنا الأرنب

أبًي إن قال بعد اليٌوم

لا تذهب فلن أذهب

إذا أميً توصٌيني

فلن أعصى ولن أغضب

أنا الارنب... أنا الارنب