نائب محافظ الوادى تتفقد مشروع "DICE" لتدريب الفتيات على أعمال الخوص

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء أمس مشروع برنامج ( DICE ) لتدريب الفتيات على أعمال الخوص والحرف اليدوية بقرية المنصورة بمركز الداخلة، والذي تشرف عليه وتدعمه بكافة الإمكانيات القنصلية البريطانية بالقاهرة.



وصرحت نائب المحافظ أن، المحافظة تدعم مثل هذه المشروعات التي تهدف إلي إحياء صناعة الخوص للحفاظ علي التراث الواحاتي وتدريب الفتيات لخلق فرص داخل منازلهم، مطالبه بضرورة التوسع في البرنامج التدريبي ليشمل كافة القرى، لتمكين المرأة من المشاركة في المجتمع بشكل أكبر.



وأكد محمد سعد المفوض بالإشراف على المشروع أن، البرنامج مدته 6 شهور ينتهي في يناير 2020 حيث تم تدريب 60 فتاة حتى الآن من المستهدف 150 فتاة كمرحلة أولى، موضحًا أن منتجات المتدربين يتم شرائها منهم بمقابل مادي لعرضها في المعارض المختلفة داخل الجمهورية وخارجها، مشيرًا إلى أن البرنامج بصدد تنظيم دورات تقدمية وتنمية بشرية للمتدربين المشاركين لتطوير المنتجات والوصول بها إلي مستويات متقدمة.