دعوات شعبية لنزول الشارع تأييدًا للقيادة السياسية

دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جموع المصريين الشرفاء للنزول للشارع، خاصة بميدان هشام بركات وشارع النصر، أمام النصب التذكاري، الساعة الرابعة مساءً، تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة، ضد الحملات الممنهجة التي تشنها الجماعات الإرهابية خارج مصر.



وقال رواد مواقع التواصل إن ما يتم تداوله عبر المواقع المعادية لمصر، ما هي إلا شائعات يتم شنها من الخارج لإسقاط وإضعاف الدولة المصرية، ونزولهم اليوم بميدان هشام بركات، ما هو إلا رد على تلك الشائعات المغرضة، حاملين الشعارات التي توضح تأييد المصريين للقيادة السياسية.