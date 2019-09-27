التموين تضبط 5 أطنان سلع مجهولة المصدر فى 24 ساعة

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.



نجحت الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة في ضبط 5 أطنان سلع مجهولة المصدر فى 24 ساعة.



يذكر أن شرطة التموين نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط "744،243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجاري والسلع التموينية المدعومة، إنفاذًا لسياسة الدولة والتي ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.