الليلة.. حفل لعازفة الهارب ياسمين الحربى بدار الأوبرا

يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل فني موسيقي للفنانة ياسمين الحربي٬ بمصاحبة فرقتها الموسيقية.



ياسمين الحربى درست الموسيقي الكلاسيكية في الكونسيرفتوار منذ سن السابعة، وهى من أول عازفات الموسيقي المصرية والعربية علي آلة الهارپ.



بعد دراستها لعلوم الموسيقي العربية في كلية التربية الموسيقية، أسست وهى فى العشرين من عمرها فرقة موسيقية، وعزفت فى الكثير من الحفلات العامة.



سجلت بعض الأغانى مع المطرب محمد منير، وشاركت في مهرجانات دولية في ألمانيا واليونان والإمارات وبريطانيا.



تطمح ياسمين بتبنى مشروع لإعادة تصنيع آلة الهارپ المصرية لاستعادة هويتها المصرية القديمة والمنحوتة على جدران المعابد في مدينة الأقصر، بعد أن اندثرت صناعتها في مصر وأصبحت تستورد من أوروبا.



صممت ياسمين آلات الهارپ ذات أحجام صغيرة للأطفال، وكانت أول من استخدمتها هى ابنتها ندى الزرقانى، والتى قامت ياسمين بتعليمها وتدريبها لتصبح أصغر عازفة هارپ، وقامت ندى بالعزف فى الحفلات وهى فى سن الثالثة من عمرها.