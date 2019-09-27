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الثقافة

ابن رشد تصدر "السادية والماسوشية" فى طبعتها العربية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:43 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن دار ابن رشد للنشر٬ الترجمة العربية للمجموعة القصصية "السادية والماسوشية" للكاتبة يانا بينوفا٬ وترجمة أيمن سعد.

وبحسب الناشر تدور أحداث هذه المجموعة في ظل اختفاء اللهجات من كتابات البشر وأفكارهم، عندما تحكمت السرعة بعقولنا، مثل الذي يُضرب بحزام من وقت لآخر. تكونت العلاقات بين البشر واستمرت وانتهت بسرعة جنونية، فالآن الشخص البالغ من العمر اثنان وستين عامًا من الخبرة كما لو أنه عاش حياتين أو ثلاث حيوات.

فالمرأة طبقًا للمقصد الأصلي بعد مرور ثلاثمائة عام، عند التناسخ السابع لها، سوف تقابل رجل لديه بروفايل على الإنترنت باسم «أيبس» يجب عليها أن تعطيه عاطفة جبارة، وأن تستمر تلك العاطفة في كل يوم بحياتها؛ فهي بعمر العشرين، وستمارس الجنس معه قرب البحيرة.

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