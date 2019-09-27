رئيس جامعة الأزهر: بدء التسكين بمدن فرع أسيوط الأحد المقبل

اجتمع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والمحاسب أحمد عباس، الأمين العام المساعد لفرع أسيوط، للوقوف على حالة المدينة الجامعية بأسيوط.



ووجه رئيس الجامعة- خلال الاجتماع أمس الخميس- بسرعة الانتهاء من استكمال إصلاح الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن على أن يبدأ تسكين الطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل الموافق ٩٢٩، طبقا للجدول المعد سابقا من إدارة المدن الجامعية بأسيوط.



وأكد فضيلة رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة كل الحرص على خدمة وراحة أبنائها الطلاب والطالبات وتسعى دائما لكل ما فيه مصلحتهم، متمنيا لأبنائه الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما لهم فهم أبنائه وبناته، لافتا إلى أنه بصدد القيام بجولات تفقدية لمختلف كليات الجامعة بالقطاعيين القبلى والبحرى خلال المرحلة المقبلة.