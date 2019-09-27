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مصر

السياحة: طرق جديدة للترويج لمصر فى الخارج

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تتبع طرق جديدة للتعريف بمصر خارجيا والترويج لها من خلال خلق محتوى متميز لا يعتمد على الطريقة النمطية المعتادة، ولكن من خلال قنوات التأثير المختلفة ومن أبرزها المؤثرين من المدونين الدوليين والمحليين، مشيرة إلى أن التنوع في أساليب الترويج يأتي ضمن خطة الوزارة للإصلاح الهيكلي التي أطلقتها السياحة العام الجاري.

وأضافت "المشاط"، خلال كلمتها بالملتقى الدولي للمدونين المؤثرين في مجال السياحة والسفر، بحضور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية ورؤساء الغرف السياحية، أنه تم التركيز في الترويج الإلكتروني على معالم مصر السياحية، التي صورها واطلع عليها المدونون العالميون خلال جولتهم برعاية هيئة تنشيط السياحة، ومن بينها منطقة سيوة وما تمتلكه من مقومات سياحية وكذلك مدينة مرسى علم والعلمين والتي كانت ضمن الاستراتيجية الترويجية للوزارة.

وقال المدونون: "إن زيارتهم الأولى لمصر وللأماكن الأثرية كانت ممتعة للغاية، سواء من حيث الحضارة والمقومات أو الإقامة والطعام، مؤكدين أن مواطني بلادهم يهتمون بالحضارة المصرية والشواطئ الخلابة ومسار العائلة المقدسة، كما قدموا الشكر لهيئة تنشيط السياحة لاستضافتهم".

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