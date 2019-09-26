محافظ سوهاج يحيل رئيس مدينة المنشاة ونوابه إلى التحقيق

أحال محافظ سوهاج، رئيس مركز ومدينة المنشاة، ونواب رئيس المدينة للتحقيق، لتقصيرهم في العمل، وتغيبهم، مع تدني مستوى النظافة والإنارة بشوارع المدينة.. جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة بالمدينة مساء اليوم، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد مدخل مدينة المنشاة، وعدد من شوارع المدينة، ومنها "شارع السنترال، وشارع صلاح سالم البحري، وشارع المستشفى"، موجها برفع القمامة من الشوارع، ومخلفات الري من على جانب ترعة طريق السنترال، ورفع الإشغالات.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المحافظ وجه بغلق مغسلة للسيارات غير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تحرير محضر بيئة لصاحبها لقيامه بتفريغ مخلفات المغسلة بالشارع العام، كما وجه بصيانة كشافات الإنارة بالشوارع.



وأكد المحافظ خلال جولته على العمل لتقديم أفضل مستوى من الخدمات العامة للمواطنين، ومحاسبة أي مقصر في أداء واجبه.