مجموعة روشا لربيع وصيف 2020 (صور)

قدمت علامة روشا Rochas، مجموعتها الجديدة للأزياء، والتي تميزت بعدد كبير من الألوان المبهجة، بإيداع من المصمم أليساندرو ديل أكوا، في مجموعة ربيع وصيف 2020.



وتحدث أليساندرو، لوسائل الإعلام العالمية، أنه أراد في هذه المجموعة التركيز بوضوح على الألوان والأقمشة، وجعل الأزياء بسيطة وغير معقدة.



فتميزت الأزياء الجديدة بالألوان القوّية والحيوية مثل الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر وألوان النيون والبرتقالي.



ومن أبرز القطع التي قدمتها علامة روشا، لإطلالة صيفية مريحة، هي فستان الحرير المنسدل باللون الأصفر، أو الجيب المصنوعة من الحرير مع القميص الأسود الشفاف وغيرها من الأزياء ذات القصات الناعمة والبسيطة، التي مصممة خصيصًا للشعور بالحيوية والانطلاق.



ونستعرض فى الصور التالية أحدث مجموعة أزياء لعلامة روشا.