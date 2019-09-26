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عالم

الخرطوم وجوبا تبحثان زيادة إنتاج نفط الجنوب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
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بحث وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل على ابراهيم مع وزير النفط في جنوب السودان المهندس أوو دانيال شوانق، تفعيل التعاون بين البلدين، وزيادة الإنتاج في حقول جنوب السودان.

وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني "تمكنا من حلحلة كافة المشاكل التي كانت تعوق العمل"، موجها باستمرار العمل في حقول الجنوب دون توقف.

وأضاف: "اتفقنا على أشياء مثمرة ومفيدة للبلدين على رأسها زيادة الإنتاج النفطي في حقول الجنوب"، واصفا الاجتماع بـ "المثمر والمفيد جدا"، لتقوية العلاقات بين البلدين في مجال النفط والغاز.

من جانبه، قال المهندس أوو دانيال شوانق وزير النفط لجنوب السودان "بحثنا التحديات التي تواجه سير العمل بين الوزارتين واتفقنا على أن نعمل كفريق عمل واحد لسير عمليات نفط جنوب السودان عبر المنشآت النفطية السودانية"، معربا عن سعادته بالعمل على زيادة إنتاج حقل "ثارجاث" في جنوب السودان إلى 16 ألف برميل في اليوم بعد حلحلة المشكلات الفنية التي كانت تُعيق زيادة انتاجه.

وأوضح أن اللقاء تناول رسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان، مؤكدا مواصلة اللقاءات ما بين جوبا والخرطوم حتى ينساب النفط بين البلدين بالصورة المطلوبة.

وأوضح أن التعاون المثمر بين البلدين يعكس اقتصاديا على مصلحة البلدين، اللذين يعدان شعبا واحدا في بلدين، لافتا إلى أن هذه الزيارة هى الأولى له للخرطوم منذ توليه منصب وزير النفط والغاز في جنوب السودان، وبحث فيها عمليات إنتاج وتصدير نفط جنوب السودان عبر المنشآت النفطية السودانية.

وكان وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم، أكد اهتمام الوزارة بالتعاون مع جمهورية جنوب السودان، في قطاع النفط على المستويات كافة، حتى يجني البلدان ثمار التعاون في هذا القطاع الحيوي.

وأشار ابراهيم، لدى لقائه اليوم المدير العام لمركز "ايبوني للدراسات الاستراتيجية" بجنوب السودان لوال أشويك دينق إلى معرفة الفنيين السودانيين بطبيعة العمل في حقول الجنوب، موضحا أن الخرطوم لن تدخر جهدا في سبيل المزيد من التعاون بين البلدين.

من جهة أخرى، بحث وزير الطاقة والتعدين السوداني، المهندس عادل علي إبراهيم مع سفير النرويج في الخرطوم، باريل هوبلاند، سبل التعاون بين البلدين.

وأشاد وزير الطاقة السوداني، خلال اللقاء، بدور النرويج تجاه السودان في المحافل الدولية، وفي إحلال السلام بين السودان وجنوب السودان، وتقديم الدعم الفني لتأهيل الكوادر الفنية في قطاع النفط.

من جانبه، أكد سفير النرويج، وقوف بلاده مع السودان في المحافل الدولية، وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، من خلال تنظيم مؤتمر في أكتوبر المقبل، يضم مجموعة أصدقاء السودان، مبديا استعداد دولة النرويج لدعم التوجه الجديد في السودان وتقديم الدعم الفني لتذليل معوقات التنمية بها.

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