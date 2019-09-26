طريقة عمل الفراخ بصوص البصل والكريمة

يعتاد الكثيرون على تحضير وجبة الفراخ اللذيذة، سواء بالطهي أو الشوي، ولكن يمكنك تجربة الفراخ بصوص البصل والكريمة، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.



المقادير:

دجاجة مقطعة

٢ معلقة كبيرة دبس رمان

معلقة صغيرة بهارات سبعة

نصف معلقة صغيرة بابريكا

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود

بصلة مفرومة

معلقة كبيرة توم مفروم

فلفل رومي شرايح

نص كيلو ماشروم شرايح

بقدونس مفروم

وردة طماطم



الطريقة:

-تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل

-في طاسة كبيرة يوضع معلقتين زيت وتحمر بها قطع الدجاج على الجانبين حتى تأخد لون ذهبي.

-يضاف عليها البصل والتوم المفروم ويقلب حتى يدبل البصل.

-ثم يضاف الفلفل والماشروم ويقلب مع إضافة البهارات

ودبس الرمان نغطي الفراخ ونتركها تنضج مع إضافة قليل من الماء كلما احتاج الأمر.

-وعندما تنضج نضيف الكريمة ونتركها تغلي غلوتين ونطفي وتقدم ساخنة.