نقيبة الصحفيين بالبحرين تطالب بمنع بث "الجزيرة" داخل الفنادق المصرية





قالت عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين في البحرين (نقيب الصحفيين) ، إن قناة الجزيرة القطرية تستهدف مصر، مشيرة إلى أن الفندق الموجودة فيه بمصر يفتح قناة الجزيرة على مدار اليوم، لافتة إلى أن القناة تقوم بالضرب في مصر طول الوقت.وأضافت، خلال مقطع فيديو: "يؤسفني إننا كخليجيين لما نشوف قناة الجزيرة تتناول مصر تتناولها بطريقة لتخويف الناس من أجل هروب الناس من مصر، ولكن الخليجيون يعشقون مصر".وتابعت: "ولكن المحطة التليفزيونية لمدة 19 دقيقة في نشرتها تضرب في مصر، وتبث في فندق في مصر، هذا غير مقبول وأتمنى أن الجهات المعنية تقطع بث قناة الجزيرة من الفنادق".