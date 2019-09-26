الزمالك يفوز على حدائق الأهرام بدوري المحترفين لكرة اليد

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة الخامسة لفرق الرجال بدوري المحترفين لكرة اليد، حيث فاز الزمالك على حدائق الأهرام بنتيجة 37 - 24، كما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 28 - 23.



وفاز أيضا فريق طلائع الجيش على جزيرة الورد بنتيجة ٢٩٣٩، وأصحاب الجياد على اكتوبر بنتيجة ٢٤٢٨، كما فاز سبورتنج على البنك الأهلي بنتيجة ٢٣٤٠، والطيران على الزهور بنتيجة ٢٣٢٤، والجزيرة على المعادى بنتيجة ١٩٢٧، والاوليمبى على الفيوم بنتيجة ٢٤٢٥، وكذلك فاز هليوبلس على الحوار بنتيجة ٢٤٣٠.