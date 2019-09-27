"الأمير المراهق".. فيديو ساخر بين ترامب وتميم





عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، خلال برنامجه "رأي عام"، مقطع فيديو من المسرح السياسي الساخر "ورا الستار"، والذي يوضح بطريقة كوميدية، أن دويلة قطر أداة في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وظهر أمير قطر تميم بن حمد، في شكل كرتوني، وسط ألعاب الأطفال، يتلقى مكالمة من ترامب، الذي وصف قطر بـ "الدويلة"، فرد عليه أمير قطر:" كلمة دويلة دي تقهرني".وقال ترامب الذي ظهر هو أيضًا بشكل كرتوني:"احنا هنلاقي أحسن من القاعدة اللي عندكم، قصدي أحسن من دولتكم"، فرد تميم: " قولت الكلام ده لكام دويلة قبلي".