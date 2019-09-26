تدريبات قوية للزمالك استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم تدريبات قوية تحت إشراف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللاعبون التدريبات بمران خفيف بالركض في جزء من الملعب تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال، وأعقبتها فقرة قوية بالكرة تحت إشراف دوشان وأيمن عبدالعزيز.

وحرص باجيك دراجون مدرب حراس الفريق على تخصيص فقرة بدنية وتأهيلية خاصة لرباعي حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد قنديل.

فيما واصل محمد حسن لاعب وسط الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للتعافي من إصابته بالركبة بصحبة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وانتظم محمود علاء مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية وذلك عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أمس.

كما أدى محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض ومحمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب الوسط تدريبات تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي.

ويعاني عبد الغني من إصابة بالعضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الأهلي في السوبر المصري، كما يعاني "زيزو" من إصابة بالقدم.