النواب التشيك يرفضون رفع دعوى ضد الرئيس زيمان أمام المحكمة الدستورية

رفض مجلس النواب في جمهورية التشيك رفع دعوى ضد الرئيس ميلوس زيمان أمام المحكمة الدستورية بشأن ما تردد عن تجاوزه لسلطاته الرئاسية.

ولم يصوت إلا 58 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، مساء اليوم الخميس لصالح المبادرة التي كانت تدعو لرفع الدعوى ضد الرئيس، بينما لا بد أن يوافق عليها ما لا يقل عن 120 عضوا وهو ما يمثل أغلبية تشمل ثلاثة أرباع الأصوات.

ويتهم أصحاب المبادرة زيمان بعدة اتهامات منها التدخل في تعيين الوزراء وانتهاج سياسة خارجية للدولة بخلاف السياسة المنصوص عليها رسميا.

ويرتبط زيمان 74 عاما بصداقة متينة مع كل من روسيا والصين.

وانتقد السياسي الليبرالي فاسلاف لاسكا داخل الجلسة الرئيس قائلا: "إنه ينتزع صلاحيات ليست له".

وعارضت أحزاب الحكومة مثل الحزب الشعبوي "إيه إن أو" الذي ينتمي له رئيس الوزراء أندريه بابيس والحزب الاشتراكي الديمقراطي تقديم الدعوى أمام المحكمة الدستورية.

يتمتع الرئيس في جمهورية التشيك بصلاحيات شرفية، إلا أن زيمان يحاول وفقا لتقديرات المراقبين، أن يمد صلاحياته إلى الجانب الدستوري، بوصفه أول رئيس منتخب مباشرة من الشعب.