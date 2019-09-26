حملة رقابية للتفتيش على محلات ومخابز وسط الإسكندرية

شن حي وسط اليوم، حملة رقابية مكثفة للتفتيش علي سلامة اللحوم والأسماك والأغذية والأسعار بالمحلات العامة والأسواق، والتفتيش علي المخابز؛ للتأكد من سلامة المعروض، وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الإشتراطات البيئية والصحية، حفاظا علي الصحة العامة، وضمان وصول غذاء امن وصحي للمواطنين.



وبدأت الحملة من شارع بورسعيد في منطقة الشاطبي حتي سبورتنج نهاية حدود الحي، وبحضور كافة الجهات الرقابية (التموين،الصحة، الطب البيطري، والأمن الصناعي)، وبمشاركة معاون رئيس حي وسط للخدمات وإدارات "المتابعة، رخص المحلات، شئون البيئة، اشغال الطريق بحي وسط".



وشارك رئيس رقابة وكبير مفتشي تموين وسط، وممثلين لرقابة الأغذية بوسط الطبية، وإدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري، والأمن الصناعي وسط، ورئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بحي وسط.



وتم خلال الحملة التفتيش علي المطاعم، والمخابز، ومحلات بيع الحلويات، والمواد الغذائية، والمقاهي بشارع بورسعيد واسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو نطر لحوم، ولحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر طبقا للقرار رقم 97 لسنة 1967؛ لعدم حمل شهادات صحية، كما تم تحرير 4 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.



إضافة لتحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين وعدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضر نشاط بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، بالاضافة إلى تحرير تقرير ضد أحد المخابز؛ لعدم الاعلان عن بيانات المخبز والأسعار.



وفيما يخص الأمن الصناعي ورخص المحلات؛ تم تحرير 12 محضر مخالفة متنوعة:"إدارة بدون ترخيص، تعديل الترخيص، وعدم تطبيق إشتراطات أمن الحريق".



كما تم تحرير محضرين مخالفة بيئية، ومحضرين تدخين شيشة دون تحديد حيز للمدخنين، كما تم رصد المخالفات البيئية للمخابز، وجاري إخطار جهاز التنمية الصناعية الجهة المسئولة للتفيش واتخاذ اللازم.