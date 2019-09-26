ثقافة الجيزة تنظم ورش لطلاب المدارس بمكتبة البحر الأعظم

نظمت مكتبة البحر الأعظم تحت إشراف محمد واكد، مدير المكتبة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، واستضافت طلاب مدرسة الفاروق عمر الابتدائية لعمل ورش الفنون التشكيلية بعنوان "رسم حرفF وأسماك مختلفة" باستخدام الألوان الخشب، إلى جانب ورشة حكي لقصة "الحمامة والنملة"، وتناولت القصة ضرورة التعاون مع اطلاع الطلاب على بعض القصص من المكتبة الفرعونية.



وعقدت المكتبة ورشتين فنون تشكيلية، الأولى لتعليم كيفية رسم عصفور فوق الغصن باستخدام الألوان الخشب، والثانية لتعليم الرواد كيفية رسم أشكال كرتونية باستخدام الألوان الخشب، إلى جانب الاطلاع على بعض القصص مثل "أسئلة وأجوبة عن الدولفين" و"الحمار العجوز"، وبعض القصص الأخرى، وتمت مناقشة ما استفادوه منها الاطلاع والقراءة.



يذكر أن مكتبة البحر الاعظم تم اعادة تطويرها وافتتاحها الشهر الماضى واضافة قاعات عرض ومكتبة للأطفال والكبار ودور عرض سينمائى"بروجكتور"