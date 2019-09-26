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عالم

الرئيس الفرنسي يشيد بمساهمة الراحل جاك شيراك في جهود السلام

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:35 م
الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
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أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساهمة الرئيس الراحل جاك شيراك في جهود إحلال السلام في مختلف المناطق من العالم، بما في ذلك وقوفه ضد الحرب على العراق، وقال "نعتبر الراحل شيراك أبا لنا جميعا.. ومتمسكون بمبادئه".
وأضاف ماكرون - في كلمة أثناء تأبين الرئيس الأسبق جاك شيراك، أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية - إن "شيراك كان يناضل في سبيل فرنسا مستقلة ومعتزة قادرة على الوقوف بحزم ضد تدخل عسكري غير مبرر"، مضيفا أن "أكثر من 40 سنة في الحياة السياسية جعلت من شيراك رجلا معروفا ونحن نؤيد نضالاته الذي ركزت على حوار الثقافات".
وأشار إلى أن شيراك عارض التدخل في العراق بدون تفويض أممي في عام 2003، وكان يسعى لإنهاء الحرب في يوغسلافيا السابقة وساهم في ضمان الأمن والسلام في لبنان".
وأعلن ماكرون - في نهاية كلمته - أن يوم جنازة الرئيس الراحل في 30 سبتمبر الجاري هو يوم حداد وطني.
يشار إلى أن عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك" أعلنت، في وقت سابق اليوم نبأ وفاته عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض
يذكر أن "شيراك" اُنتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية لولايتين متتاليتين في 1995 وجدد له في 2002، انتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.
وفي سبعينيات القرن الماضي، شغل منصب رئيس وزراء فرنسا مرتين من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976، ومن 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988، كما شغل منصب عمدة باريس من عام 1977 حتى عام 1995.

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