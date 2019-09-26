السيطرة على حريق التهم وحدة محلية في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا من السيطرة على حريق هائل، نشب داخل مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة اليوم الخميس.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا إخطارًا بالحريق، فإنتقلت على الفور أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، وتم إخماد النيران.



وبالفحص تبين أن الحريق أسفر عن احتراق عدد كبير من طلبات التراخيص وطلبات تقنين أملاك الدولة، كما تسبب فى احتراق جهاز كمبيوتر وبعض الاثاث ولم يسفر الحريق عن اى خسائر بشرية، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.