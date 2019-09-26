تورينو يفوز على ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم

فاز فريق تورينو على ميلان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب "أولمبيكو دى تورينو" في الجولة الخامسة بالدوري الايطالي لكرة القدم.



أحرز هدفي تورينو أندريا بيلوتى في الدقيقتين 72 و76..وهدف ميلان كريستوف بيونتيك من ضربة جزاء فى الدقيقة 19.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تورينو إلى 9 نقاط في المركز السادس مؤقتا، فيما استمر ميلان في المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.