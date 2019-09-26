"سوسييداد" يفوز على "الافيس" في الدوري الأسباني

فاز فريق ريال سوسييداد على ديبورتيفو الافيس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب أنوينا في الجولة السادسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل الأهداف ميكيل أويارزابال في الدقيقتين 19 و41 من ضربة جزاء، وويليان خوسي في الدقيقة 32، ليرفعا رصيد فريقهما إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو الافيس عند 5 نقاط في المركز الـ17.