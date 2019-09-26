معلول وجمعة وجيرالدو خارج قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت

أخرج السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الثلاثي علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو، من حساباته قبل مواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء بعد غد السبت ببرج العرب ضمن إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



وأبلغ فايلر الثلاثي بخروجهم من قائمة اللقاء حيث يرغب السويسري في إراحة معلول فيما تم استبعاد الثنائي الآخر لأسباب فنية، إلى جانب المصابين محمود متولي ومروان محسن.



وضمت قائمة الفريق الأحمر التي أعلنها فايلر 21 لاعبا للدخول في معسكر الإسكندرية غدا، استعدادا لمواجهة كانو سبورت واللاعبون هم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي، علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني وأحمد فتحي وياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، أيمن أشرف، أما خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجاي، وأحمد الشيخ، وأليو ديانج.، وفي خط الهجوم: وليد أزارو وصلاح محسن.



وتتوجه بعثة الأهلي للإسكندرية غدا، لخوض لقاء الإياب على ملعب برج العرب، بعد الفوز في الذهاب بهدفين دون رد.