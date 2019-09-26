ثروت الخرباوي: هكذا صنعت "الإرهابية" المقاول الأجير وروجت له

قال الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي الاخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، إن جماعة الإخوان حاولت جعل قتلة النائب العام هشام بركات "أيقونة" من خلال عمل مظلومية وإدعاء براءتهم.



وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره عبر فضائية Extra news، أن الإخوان دائما ما يطرحون الغرائب التي تُخالف العقل والمنطق ويصدقونها، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية حاولت أن تجعل من موت مهدي عاكف ومحمد مرسي أيقونة ولكنهم فشلوا أيضًا.



وتابع: "قالوا نشوف واحد يكون أيقونة نقدر نجمع الناس حوله، وقالوا نشوف واحد ليس من الإخوان ولا يبدو أنه من الإخوان، سواء في الأسلوب أو السلوك أو في التاريخ أو طريقة الكلام، ويكون فيه محتوى يقوله، والمحتوى يوجع الناس الفقيرة وقد كان وهو محمد على".



وأوضح: "محمد على لم يكن مجرد مقاول فقط"، مشيرا ً إلى أنه كان هناك من يقوم بربطه بالجماعة الإرهابية"، متابعا: "الإخوان بدأوا من خلال كتائبهم الإلكترونية بالترويج لفيديوهاته."

