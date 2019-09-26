"الألماني للقوى" متفائل قبل انطلاق بطولة العالم بالدوحة

أبدى الاتحاد الألماني لألعاب القوى تفاؤله بالمشاركة المرتقبة للبعثة الألمانية في بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق فعالياتها غدا الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة رغم غياب العديد من الرياضيين والرياضيات عن البعثة بسبب الإصابة.



وقال إدريس جونتشينسكا مدير عام الاتحاد اليوم الخميس: "نشعر بالحزن تجاه الرياضيين الغائبين عن البعثة ولكنني على ثقة بهؤلاء الذين يشاركون في البطولة".



وتتضمن قائمة الغائبين عن البعثة بعض الفائزين بميداليات أوروبية أو عالمية في الماضي مثل كارولين شايفر وأرتور أبيلي وريكو فريموث وديفيد شتورل بطل العالم السابق لدفع الجلة.



وتمثل درجات الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة تحديا كبيرا للمشاركين في البطولة ولكنها لا تمثل عائقا أمام النجاح، حسبما أكد جونتشينسكا حيث قال "الظروف هي نفسها على الجميع".



وأضاف: "نحن مستعدون ذهنيا. الرياضيون جاهزون".



ولكنه رفض التنبؤ بالحصيلة النهائية المتوقعة من البعثة الألمانية في هذه البطولة.



وتشارك ألمانيا في هذه البطولة بعدد إجمالي يبلغ 71 رياضي ورياضية يشاركون في السباقات والمسابقات التي تقام داخل استاد "خليفة الدولي" الذي يتميز باستخدام تقنيات تبريد مبتكرة جيدة أو سباقات الماراثون والمشي التي تقام في شوارع الدوحة.



وكانت ألمانيا حصدت خمس ميداليات فقط في النسخة الماضية من البطولة والتي استضافتها العاصمة البريطانية لندن في 2017.

وقال يورجن كيسينج رئيس الاتحاد الألماني لألعاب القوى إن تحقيق النجاح أمر يتسم بالصعوبة دائما.