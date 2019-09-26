نجوم الفن في حفل حفل عمرو دياب بالجونة (فيديو)

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل غنائي كبير في الجونة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.



وشارك في الحفل كل النجوم المشاركين في مهرجان الجونة ومنهم الفنانة يسرا، وشيرين رضا، ودينا الرشبيني، وهند صبري، وغادة عادل، ونجلاء بدر، وأيتن عامر، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وحلا شيحة، وهنا شيحة، وأحمد رزق، وباسم سمرة، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة غيناس الدغيدي، والسيناريست تامر حبيب، وعدد كبير من النجوم.



وقدم عمرو دياب، خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه، التي تجمع بين القديم والحديث، ومنها أغنية "ميال"، التي قال عنها: "الأغنية دي غنيتها في 1989 ويختتم بها الحفل في 2019، أي بعد 30 عامًا من طرحها".