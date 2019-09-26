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عالم

الأمم المتحدة تنتهي من التحقيق في هجوم أرامكو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أكد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن خبراء المنظمة عادوا من السعودية وسيقدمون تقريرهم بشأن الهجمات التي استهدفت المواقع النفطية لشركة أرامكو السعودية الشهر الجاري ما تسبب في وقف نصف إنتاج المملكة من النفط والغاز.

وأوضحت الأمم المتحدة أن فريق خبرائها الذي أرسل للملكة سيقدم تقريره النهائي بشأن هجوم أرامكو في شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفق قناة "الحدث".

ودعت المملكة الأمم المتحدة والدول الكبرى والمؤسسات ذات الصلة إلى إرسال خبراء للتحقيق في الهجوم الذي استهدف معامل النفط السعودية، حيث أكدت المملكة تورط إيران في الهجوم.

وأكد عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، في وقت سابق أن المملكة تعمل على التوصل إلى موقف دبلوماسي قوي للرد على إيران، وتعمل أيضا مع حلفائها الأوروبيين للتوصل إلى خيار جماعي للتعامل مع إيران.

وأكد الجبير أنه وفق التحقيقات الأولية فإن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو إيرانية، وما زالت السعودية تحقق حول مصدر إطلاق الصواريخ على أرامكو.

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