تشادويك بطلة سباقات دابليو للسيارات النسائية تقترب من تجارب فورمولا 1

اقتربت جيمي تشادويك، بطلة النسخة الأولى من سلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية، من خوض تجارب فورمولا 1 بعد أن أصبحت واحدة من أربعة أسماء بلغوا نهائي مسابقة الاتحاد البريطاني للسيارات لاختيار أفضل سائق صاعد.



وستتاح الفرصة للفائز بالجائزة تخوض تجارب بسيارة فورمولا 1 بالإضافة إلى حصد جائزة نقدية قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني (246900 دولار).



وسيخضع السائقون الأربعة لاختبارات لياقة ونماذج محاكاة قبل خوض تجارب لمدة يومين في سيلفرستون تتضمن أنواع مختلفة للسيارات بما فيها سيارة فورمولا 2. وسيتحدد الفائز في ديسمبر.



ومن ضم الفائزين بالجائزة سابقا جنسون باتون بطل العالم لفورمولا 1 في 2009 وديفيد كولتارد الفائز في 13 سباقا إضافة إلى لاندو نوريس وجورج راسل اللذين يشاركان حاليا في فورمولا 1.



وتبلغ تشادويك 21 عاما وهي بالفعل سائقة صاعدة ضمن فريق أستون مارتن وتنافس في سباقات التحمل.



وفازت تشادويك بمبلغ 500 ألف دولار بعد أن توجت بلقب سلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية في أغسطس الماضي. كما فازت في سباق (إم.آر.إف) للتحدي في الهند.



والسائقون الآخرون هم إنعام أحمد (19 عاما) الذي يشارك في نسخة فورمولا 3 اليابانية وجوناثان هوجارد وإيرتون سيمونز وكلاهما عمره 18 عاما وهما يشاركان في فورمولا 3 البريطانية.