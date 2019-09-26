ورشة لباحثي أطلس المأثورات الشعبية بقصور الثقافة

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين لافتتاح ورشة تدريبية "لباحثي أطلس المأثورات الشعبية " للعاملين بمجال أطلس المأثورات ومعاونيهم، وذلك في الفترة من ٢٩ سبتمبر حتى ٣ أكتوبر المقبل بقصر ثقافة الجيزة.



وأكدت الهيئة فى بيان لها أن أهمية الورشة التدريبية تتمثل في أهمية الدور المنوط لإدارة أطلس المأثورات والعاملين داخلها وخارجها في جمع وحفظ ونشر التراث المصري بتنوعاته الخاصة، في ظل ما نشهده من غزو ثقافي ومحاولات لطمس الهوية الثقافية المصرية.



