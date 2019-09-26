حرمان شبيبة القبائل الجزائري من جماهيره 4 مباريات

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم خوض شبيبة القبائل أربع مباريات بدون جمهور بينهما مباراتان خارج ملعبه أول نوفمبر في تيزي وزو.



وألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص يشتبه بضلوعهم في أعمال الشغب التي شهدها ملعب أول نوفمبر خلال مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد في الدوري يوم الثلاثاء الماضي.



وحددت الشرطة هوية الأشخاص الأربعة بعد تفريغ كاميرات المراقبة داخل الملعب وسيتم تقديمهم للعدالة خلال الأيام القليلة القادمة.



وشهدت مباراة شبيبة القبائل وشباب بلوزداد أحداث شغب واقتحام أرضية الملعب ما دفع بحكم اللقاء لإنهاء المباراة قبل موعدها الأصلي.



وكانت النتيجة تشير إلى تقدم شباب بلوزداد 3-صفر ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي.